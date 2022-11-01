«Личный повар путина» Пригожин передал Европарламенту «окровавленную» кувалду

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил передать Европарламенту кувалду с бутафорскими следами крови в ответ на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией – кувалду представитель «вагнеровцев» уже передал пропагандистским блогерам.

Об этом сообщает Meduza.

22 ноября, когда издание Politico сообщило, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией, прессслужба «Конкорда» опубликовала в ВК и Telegram комментарий Пригожина по этому поводу.

– Сегодня я провел совещание командиров ЧВК «Вагнер» и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде чем эта процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это вместе – подготовить и отправить, - заявил Пригожин.

Позже пресс-служба Пригожина сообщила, что «информационный кейс для отправки в Европарламент передан представителю КИБЕР ФРОНТА Z».

Напомним, ранее в сети разошлись видео, на котором завербованного для войны в Украине российского зэка Евгения Нужина неизвестные казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону ВСУ. Видео опубликовал связанный с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал GreyZone.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал казнь словами «собаке — собачья смерть». Позже он обратился к генеральному прокурору россии Игорю Краснову с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства Евгения Нужина. По мнению Пригожина, за убийством стоит ЦРУ, которое завербовало Нужина.

Стоит отметить, что казнь кувалдой действительно использовалась бойцами ЧВК «Вагнера», например, в Сирии. В 2017 году в сети опубликовали видео издевательств российских наемников над неизвестным мужчиной в Сирии. На кадрах видно, как несколько русскоязычных солдат пытают под песню о российском спецназе сильно избитого и, вероятно, раненого мужчину кувалдой, ломая ему конечности.

Позже стало известно, что российский солдат, присутствовавший во время казни мужчины в Сирии, занимается патриотическим воспитанием молодежи в россии.