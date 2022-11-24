НАБУ объявило в розыск нардепа от «Батьківщини» Волынца – не задекларировало имущества на почти ₴1,8 миллиона

НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва от ВО «Батьківщина» Михаила Волынца, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

17 ноября 2022 года НАБУ и САП сообщили Волынцу о подозрении за внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн. Действия лица квалифицировали по ч.1 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины.

«В ходе досудебного расследования установили, что народный депутат не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2020 год, данные о доходах и автомобиле лица, с которым имел общий быт, фактические взаимные обязанности, а также факт совместного с ним обитания. Также незадекларировано фактическое пользование внедорожником 2019 г.в., владельцем которого является сын подозреваемого. Общая стоимость неотраженных активов составляет 1,79 млн грн », - сообщили в НАБУ .

Расследование начато по материалам программы журналистских расследований «Схемы».

Журналисты установили народный депутат из фракции «Батькивщина» Михаил Волынец не задекларировал пользование элитным внедорожником Toyota Highlander.

Михаил Волынец в 2019 был избран народным депутатом 9 созыва от ВО «Батькивщина» номером 20 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Член Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Народный депутат с 3 по 7 созыв включительно.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины с 1995 года.