СБУ в освобождённой Снигиревке задержала «главную финансистку» и «руководителя отдела соцобеспечения» оккупантов

Служба безопасности задержала еще двух вражеских приспешниц во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области. Ими оказались жительницы Снигиревки, которые во время захвата города добровольно присоединились к рядам оккупационной администрации. Там они были назначены руководительницами «отдела бухгалтерского учета» и «отдела социального обеспечения».

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Находясь на «должностях», коллаборантки заставляли местных жителей предоставлять свои учредительные данные вражеской администрации, прикрываясь якобы дальнейшим начислением «соцвыплат» в российских рублях.

«При этом полученные персональные сведения граждан враг использовал для подготовки и проведения псевдореферендумов во время оккупации региона. Кроме того, коллаборантки способствовали распространению кремлевского режима в захваченном районе и агитировали людей поддержать захватчиков. За это "гарантировали" российские зарплаты и пенсии. Впрочем, после освобождения города они пытались бежать в россию, где планировали избежать правосудия. Но не успели. Сотрудники СБУ своевременно установили их местонахождение и задержали», - сообщили в СБУ.

Фигуранткам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Николаевской областной прокуратуре добавили, что также сообщено о подозрении 67-летнему мужчине Гороховской городской территориальной общине по факту пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2022 года принял участие в псевдореферендуме, организованном представителями государства-агрессора, и проголосовал за присоединение оккупированных территорий Николаевской области в состав россии, о чем также публично заявил российским средствам массовой информации.

По ходатайствам прокуроров в отношении всех подозреваемых судом избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ задержала 56-летнюю жительницу города Снигиревка Наталью Худину, которая присоединилась к оккупационной администрации государства-агрессора и занимала должность «председателя аппарата» в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Снигиревского района.