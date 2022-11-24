На Николаевщине будет судить экс-замначальника отдела полиции за потерю доказательств на ₴13 миллионов

Николаевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника следственного отделения одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области по факту служебной халатности, что привело к потере вещественных доказательств на сумму более 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что эксполицейский передал ненадлежащему лицу доказательства в уголовном производстве, а именно 613 тонн семян подсолнечника и 43 тонны проса, на общую сумму более 13 миллионов гривен, что в дальнейшем привело к их потере.

Досудебное расследование осуществлялось следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее в Николаеве бывшего следователя полиции отдали под суд за кражу 368 тысяч гривен из вещдоков по делу об убийстве эксначальника Николаевской таможни.