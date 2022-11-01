Оккупанты приговорили к тюремным срокам пятерых крымских татар

​​Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым крымским татарам, обвиняемым в причастности к исламской партии Хизб ут-Тахрир.

Об этом сообщают Ґрати.

Энвера Аметова и Яшара Муединова суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Первые четыре года они должны будут провести в тюрьме — с самым строгим режимом заключения. А после окончания срока еще на год будут ограничены в свободе.

Османа Арифмеметова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева суд приговорил к 14 годам колонии, первые четыре года — в тюрьме. После отбывания срока на них наложены ограничения свободы на два года.

Крымчане — активисты объединения «Крымская солидарность» и фигуранты самого большого дела Хизб ут-Тахрир. В марте 2019 года фсб задержала 25 крымских мусульман, обвиняемых в принадлежности к исламской партии. Хизб ут-Тахрир запрещена и признана террористической в рф, несмотря на отсутствие насильственных методов в ее учении и деятельности, но не запрещена в Украине и большинстве европейских стран. Российские власти с 2015 года массово преследуют крымских мусульман по обвинению в принадлежности к организации.

Дело Аметова, Муединова, Арифмеметова, Сулейманова и Шейхалиева было выделено в отдельное производство из «дела 25». Их обвинили в участии в деятельности террористической организации и подготовке насильственного захвата власти из-за целей, которые ставит Хизб ут-Тахрир — построение исламского государства. По версии обвинения, крымчане занимались пропагандой ислама, искали сторонников, участвовали в совместных обсуждениях религиозных и политических вопросов. Обвинение базируется на секретных прослушках таких бесед и показаниях засекреченных свидетелей. Адвокаты в суде отмечали многочисленные ошибки в анализе прослушек следствием.

Крымские татары отрицают вину в причастности к терроризму. В августе 2022 года прокурор запросил для них сроки от 15 до 17 лет.