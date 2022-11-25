Журналисты нашли объявленного в розыск экс-главу НБУ Шевченко в Австрии

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас находится в столице Австрии Вене.

Как передает «УП», об этом сказано в расследовании «Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры».

Журналист указанного издания Михаил Ткач вместе со съемочной группой наблюдал за перемещениями Шевченко в австрийской столице.

Шевченко заметили в компании экс-заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, который также объявлен в розыск.

СМИ также опубликовали фото, на котором зафиксирован Шевченко еще с одним фигурантом расследования НАБУ, бывшим депутатом от партии блок Петра Порошенко Александром Грановским.

Журналисты узнали, что в доме, где живет Шевченко, когда-то жил венский состоятельный класс. Одной из особенностей здания - собственный спа-салон, большой бассейн, а также фитнес-центр, расположенные на первом этаже.

В расследовании отмечается, что Шевченко много времени проводит дома.

«В течение нескольких дней мы подъезжаем по этому же адресу, но бывшего чиновника больше не удается заметить. Зато на третьем этаже дома иногда горит свет», - говорится в расследовании.

Напомним, что ранее НАБУ объявило в розыск нардепа от «Батьківщини» Волынца – не задекларировало имущества на почти ₴1,8 миллиона.