Государству вернули «Жовтневый дворец», который ранее чиновники КГГА незаконно передали профсоюзам

ГБР сообщило о подозрении бывшим чиновникам Киевской городской государственной администрации (КГГА) в незаконной передаче права собственности на госимущество, в том числе «Жовтневый дворец».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

О подозрении сообщили двум бывшим начальникам Главного управления имуществом КГГА, незаконно передавшим право собственности на государственное имущество профсоюзам. Общая сумма на момент совершения преступлений достигала более 300 миллионов гривен, а в настоящее время стоимость этих объектов в десятки раз больше и достигает миллиардов гривен.

“Начиная с 1992 года, и по настоящее время должностные лица Федерации профессиональных союзов Украины и подконтрольных Федерации частных акционерных обществ незаконно оформляли право собственности на государственное имущество, а затем отчуждали курортно-оздоровительные, спортивные, туристические и другие государственные комплексы. Чиновники КГГА, вопреки требованиям законодательства, издавали приказы по оформлению права собственности на имущественные комплексы и объекты недвижимости”, - рассказали в ГБР.

В частности, чиновники незаконно оформили права собственности на имущественные комплексы: помещение Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины («Жовтневый дворец»), туристической гостиницы «Дружба», учебно-спортивной базы «Святошин». ГБР уже передало эти объекты в управление АРМА (государства).

Чиновникам сообщено о подозрении по факту злоупотребления служебным положением (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины).