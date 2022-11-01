В Николаеве задержали мужчину за избиение женщины

В Николаеве полицейские задержали молодого человека за причинение тяжких телесных повреждений женщине.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области.

В отделение полиции № 1 Николаевского районного управления поступило сообщение от медиков, что к ним доставили женщину без сознания с многочисленными гематомами и травмой головы. Потерпевшей оказалась 40-летняя жительница Николаева.

Уже через несколько часов оперативники выяснили обстоятельства преступления и личность злоумышленника.

Правоохранители установили, что в тот день пострадавшая познакомилась со злоумышленником на улице, где они вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между 25-летним мужчиной и потерпевшей возник конфликт, в результате которого мужчина избил женщину.

Злоумышленника разыскали, когда тот пытался покинуть город. Правоохранители доставили 25-летнего мужчину в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве прокуратуры, следователи сообщили задержанному о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Следственные действия продолжаются.

Напомним, как в Николаевской области задержали торговца трофейным оружием.