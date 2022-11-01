В Николаеве прекратили деятельность сутенерок, которые организовали бордель и «зарабатывали» полмиллиона в месяц

Группе жительниц Николаева сообщили о подозрении в сутенерстве (по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, бизнес организовала 50-летняя женщина, которая привлекла к преступной деятельности еще троих своих знакомых женщин в возрасте от 39 до 52 лет, выполнявших роль администраторов.

В помещении арендованного банного комплекса работало более 10 женщин, которые приносили до 500 тысяч гривен прибыли в месяц, а 50% от заработка они отдавали администраторам комплекса и хозяйке.

Подчиненных сутенеры обеспечивали необходимыми условиями, транспортом и местом для предоставления интимных услуг. Рекламу незаконных услуг распространяли с помощью визиток. Стоимость часа таких услуг составляла от 1500 до 2000 гривен.

В ходе санкционированных обысков по местам проживания четырех фигуранток и в банном комплексе полицейские изъяли 13 мобильных телефонов, компьютерную технику, 2400 долларов США и почти 800 тысяч гривен, банковские и сим-карты, черные записи, документы и предметы интимного характера. 45-летнюю фигурантку следователи задержали на трое суток. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, как ранее в Киеве задержали двух женщин, которые вербовали малообеспеченных украинок для занятия проституцией в Турции.