В Краматорске задержали «дружинников», которые крышевали поставки алкоголя – среди них двое экс-боевиков «днр»

В Краматорске полиция установила 8 человек, хранивших вооружение армейского образца, а также находившихся с оружием в общественных местах. При этом они прикрывались статусом общественной организации.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Восемь местных жителей возрастом от 30 до 50 лет владели арсеналом нелегального оружия и использовали военную форму. При этом к военным формированиям злоумышленники отношения не имеют и действовали под вывеской общественной организации.

В августе они оказывали услуги предпринимателям по сопровождению грузов с алкоголем, запрещенным для ввоза в Донецкую область. За денежное вознаграждение они должны были обеспечить беспрепятственный проезд фур через блокпосты без осмотра.

В ходе санкционированных обысков в офисе организации и по месту жительства подозреваемых изъято: автоматическое оружие, противотанковые гранатометы, мины, ручные гранаты, взрыватели, патроны, взрывчатка, приборы для связи, квадрокоптер, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы. Кроме того, обнаружены наркотики.

Двое фигурантов, уроженцы рф, имеют судимость за участие в незаконных вооруженных формированиях «днр», а именно – подразделениях вражеской разведки. Один из них также привлечен к ответственности за мошенничество, подделку документов и самовольное присвоение властных полномочий должностного лица.