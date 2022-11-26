Активный сторонник «русского мира»: Одессит скрыто снимал для фсб позиции Сил обороны на юге

Служба безопасности Украина в результате многоэтапной спецоперации задержала в Одессе задержанного местного жителя, собиравшего для врага информацию о расположении подразделений Сил обороны на южном направлении.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Мужчина скрыто собирал информацию о местах дислокации войск на территории региона. Прежде его интересовали разведданные относительно количества личного состава и военной техники, актуальные сведения относительно обороноспособности и боевой готовности военных объектов.

«По данным следствия, предателем оказался местный житель – активный сторонник русского мира, но руководствовался он не только идеологическими мотивами. В частности, предатель рассчитывал получить «должность» в оккупационной администрации, в случае захвата региона оккупантами», - говорится в сообщении.

Задержанный выезжал в разные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал скрытый в салоне собственного авто видеорегистратор. Собранную информацию хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу.

«Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения предателя и задержали его на попытке передачи разведданных врагу», - добавили в ведомстве.

Во время обыска у него обнаружен скрытый видеорегистратор и носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками СБУ Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ задержала в Херсоне мужчину, который помог сотрудникам ФСБ эвакуироваться на левый берег.