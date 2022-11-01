Белорусские пограничники «подбросили» в Украину нелегальных мигрантов

Пограничники Житомирского отряда на границе с Белоруссией задержали группу нелегальных мигрантов выходцев из Юго-Восточной Азии, которых «подбросили» белорусские пограничники.

Об этом сообщает ГПСУ.

Во время выполнения задач военнослужащие Государственной пограничной службы заметили дорожку следов, ведущую с территории Беларуси и сразу обнаружили и остановили шестерых иностранцев. Как выяснилось, они граждане Пакистана и Бангладеш.

Задержанные мужчины сообщили, что по территории Беларуси их до границы с Украиной на автомобиле довезли лица в военной форме, они предполагают, что это были представители пограничной службы руб. Далее им указали, в каком направлении мигранты должны следовать.

«Наряду с этим, также находясь в белорусе, они контактировали с представителями правоохранительных органов, которые организовывали их незаконный маршрут и приказали им после незаконного пересечения государственной границы позвонить по телефону и сообщить о своем местонахождении. Это подтверждается и переписками в мессенджерах в иностранцах. По словам путешественников, до этого они безуспешно пытались попасть в Польшу тоже при содействии белорусских правоохранителей. Однако долгое путешествие у мигрантов не удалось, сразу после незаконного пересечения границы они были задержаны украинскими пограничниками», - говорится в сообщении.

В настоящее время с задержанными нелегалами проводятся соответствующие мероприятия по проверке и устанавливаются все обстоятельства попытки незаконного пересечения границы и кто способствовал им в таком путешествии.



