Новым «смотрящим» за тюрьмами в рф и на оккупированных территориях Украины стал Армен «Горловский» – будет создавать новую ЧВК из числа зэков

Новым «смотрящим» за тюрьмами на всей территории россии и временно оккупированных территориях Украины стал известный криминальный авторитет Армен Саркисян (прозвище – Армен Горловский ).

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Одним из главных направлений его деятельности является создание новой «частной военной компании». Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество новобранцев. Образцом для проекта должна стать печально известная ЧВК «Вагнер». «Новобранцев» для ЧВК будут набирать именно в местах лишения свободы.

Проект должен усилить оккупационный контингент и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК.

Спонсором новой ЧВК выступает российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.

Армен Саркисян (Армен Горловский) – криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневый смотритель всего бизнеса в оккупированной Горловке. С 24 февраля занимается мародерством и «отжимом» бизнесов на оккупированных территориях Украины. В мае 2021 года попал под санкции СНБО.

Самвел Карапетян – прокремлевский бизнесмен армянского происхождения. Владелец связанной с «газпромом» компании «Ташир холдинг», в которую также входит компания «Электрические сети Армении». Один из спонсоров российской агрессии против Украины.