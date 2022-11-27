На Волыни разоблачена группировка, которая беспилотниками переправляла контрабанду через границу

На Волыни разоблачили группу контрабандистов из Ковельщины, которые переправляли беспилотниками сигареты в Польшу. Злоумышленники использовали даже самодельные летательные устройства. Сколько именно фигурантов причастны к контрабанде сигарет, правоохранители не сообщают.
О разоблачении контрабандистов сообщила пресс-служба западного управления Госпогранслужбы.
Преступную группу, занимавшуюся незаконным перемещением сигарет в Польшу, разоблачили оперативники Волынского пограничного отряда на Ковельщине.
Оперативная разработка длилась более трех месяцев. За это время правоохранители установили, что злоумышленники переправляли табачные изделия через зеленый участок границы, в том числе и с помощью дронов и самодельных летательных аппаратов.
У фигурантов дела провели обыски.
«Правоохранители обнаружили и изъяли: беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, 2,4 тыс. пачек безакцизных сигарет, тепловизор, радиостанции, мобильные телефоны, ноутбуки, оружие и патроны, две свертки с порошкообразным веществом белого цвета, вероятно наркотическим, денежные а также другие вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность граждан» , – говорится в сообщении.