На Волыни разоблачена группировка, которая беспилотниками переправляла контрабанду через границу

На Волыни разоблачили группу контрабандистов из Ковельщины, которые переправляли беспилотниками сигареты в Польшу. Злоумышленники использовали даже самодельные летательные устройства. Сколько именно фигурантов причастны к контрабанде сигарет, правоохранители не сообщают.

О разоблачении контрабандистов сообщила пресс-служба западного управления Госпогранслужбы.

Преступную группу, занимавшуюся незаконным перемещением сигарет в Польшу, разоблачили оперативники Волынского пограничного отряда на Ковельщине.

Оперативная разработка длилась более трех месяцев. За это время правоохранители установили, что злоумышленники переправляли табачные изделия через зеленый участок границы, в том числе и с помощью дронов и самодельных летательных аппаратов.

У фигурантов дела провели обыски.