В Хмельницкой области браконьер получил приговор суда за убийство краснокнижного лося.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Там рассказали, что 30 ноября 2019 на территории Славутского гослесхоза охотники, имея лицензию на добычу косули, подстрелили лося, занесенного в Красную книгу. Таким образом государству был нанесен ущерб на 130 тысяч гривен.

По данному факту следователь сразу же открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 248 УК Украины («Незаконная охота»).

В процессе расследования охотник, причастный к убийству животного, предложил следователю 50 тысяч гривен неправомерной выгоды за не привлечение его к уголовной ответственности. Зато получил еще одно производство.

Приговором Славутского горрайонного суда злоумышленнику за его действия назначено наказание в размере 68 тысяч гривен штрафа. Также он возместит 130 тысяч гривен в пользу ГП «Славутское лесное хозяйство».