СБУ проводит обыск в Ивано-Франковской епархии УПЦ МП

Служба безопасности Украины проводит проверочные мероприятия на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает управление СБУ в Ивано-Франковской области.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству.

Все действия происходят в пределах действующего законодательства и производятся для:

- проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки «русского мира»;

- недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и другое;

- безопасности населения от провокаций и террористических актов.

Отмечается, что мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Стоит отметить, что ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. В результате там была выявлена пророссийская литература, а также граждане российской федерации с поддельными документами.

А во время обыска на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время слдественных действий сотрудники СБУ застали в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.