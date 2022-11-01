NYT: Большинство участников НАТО исчерпали запасы вооружения, но еще 10 стран могут продолжать помогать Украине

Двадцать стран, из тридцати участников Североатлантического Альянса, исчерпали запасы вооружений, которые могли поставлять Украине. Речь идет о преимущественно небольших государствах.

Об этом сообщает The New York Times.

При этом, по словам источников издания я НАТО, остальные десять могут и дальше продолжать поставки и давать еще больше. Среди них - Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Указано, что в целом страны НАТО уже предоставили Украине оружие на около 40 миллиардов долларов, что примерно равно годовому оборонному бюджету Франции.

Известно, что только Франция передала Украине 18 гаубиц Caesar, а это примерно 20% собственной артиллерии.

Вместе с тем Германия ранее заявляла, что почти исчерпала возможности для помощи Украине, а Италия не планирует новых поставок, сообщал в начале ноября министр обороны Гуидо Крозетто.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство оружия для передачи Украине, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

Он заявил, что таким образом каждая страна могла бы к 2024 году увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

При этом NYT пишет, что у россиян также есть собственные проблемы с пополнением в вооружении.

Напомним, как в Германии ответили на предложение Польши передать Украине ЗРК Patriot.