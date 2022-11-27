«Жизнь понемногу возвращается»: Кухта рассказал про актуальную ситуацию в освобожденной Снигиревке на Николаевщине

Начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал как живет город после освобождения от российских оккупантов. Как ремонтируется водо-, электроснабжение и восстанавливается логистика.

Об этом Кухта рассказал в интервью «НІС-ТВ».

По его словам, «город оживает», однако остаются нерешенные задачи, которые после себя оставили российские оккупанты. Одна из них - восстановление логистики для возможности доставлять местным жителям гуманитарную помощь.

- Жизнь понемногу возвращается в Снигиревку. Сейчас есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи в села, старостинские округа, потому что все мостовые переходы в Снегиревке взорваны. Рашисты их все взорвали. Поэтому доставить сейчас через погоду, сейчас дожди, очень осадки, где можно было проехать в первые дни деоккупации. Возможно было переехать через половину дороги. Пока такой возможности нет. В принципе доставляем, но не в той мере, в какой бы нам хотелось доставить гуманитарную помощь в старостинские округа, - сказал он.

Иван Кухта отметил, что Снегиревка на сегодняшний день с водой, однако ее подают по графику «сутки через сутки».

- Одни сутки чиним систему, потому что очень много прорывов, следующие сутки подаем воду. Не подаем ко всему городу. Такой микрорайон как птицефабрика, он без централизованного водоснабжения, потому что насосная скважина полностью разрушена, рашисты ее разбомбили до основания. Там очень много минут, и мы еще не дошли туда. Как дойдем – разминируют саперы, поэтому я думаю, мы будем стараться как можно быстрее восстановить туда водоснабжение, но водоканал доставляет туда воду.

При этом, на освобождённой территории Николаевской области пока нет электричества. Начальник Снигиревской ГВА считает, что на ремонт сети и подачу электроэнергии в город понадобится до двух недель.

- Разрушена сама линия электропередач из-за разрывов снарядов, из-за реактивных систем залпового огня, все разрушено. Теперь уже подключена Широковская территориальная община, населенный пункт Широкое, это очень близко от Снигиревки. И в принципе бригада ГСЧС вместе с бригадами Николаевоблэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее дать электричество.

По словам Кухты, в первые дни после деоккупации украинские специалисты подали воду и восстановили мобильную связь. Также были назначены люди, которым было поручено обойти дома местных жителей, чтобы узнать сколько человек осталось в городе.