Задержанные в Швеции по подозрению в шпионаже российские супруги соседствовали с агентами ГРУ в Москве

У задержанных в Швеции российских супругов, подозреваемых в шпионаже, есть квартира в одном доме с сотрудниками Главного разведывательного управления РФ.

Об этом написал в Twitter основатель Bellingcat Элиот Хиггинс, передает ЕП.

Хиггинс сообщил, что журналист Христо Грозев обнаружил «интересных соседей в Москве» у супругов, задержанных на этой неделе в Швеции.

Мужчина, жена и еще один из членов семьи были зарегистрированы как владельцы квартиры в октябре 1999 года, расположенной по адресу ул. Зорге, 36 в Москве. Неизвестно, проживали ли они когда-нибудь в этой квартире, поскольку вскоре после этого супруги переехали в Швецию.

Номер квартиры арестованной в Швеции пары – 282, а дальше по коридору – квартира 288, где проживает Денис Сергеев, третий подозреваемый в отравлении Сергея Скрипача и его дочери в британском Солсбери. Он путешествовал под именем Сергея Федотова.

В этом доме также проживает генерал-майор Андрей Аверьянов, руководитель части 29155 ГРУ, подпольной диверсионной группы, стоящей за многочисленными взрывами и отравлениями, включая отравление Скрипача и болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

Андрей Аверьянов

Позже стало известно имена задержанных – Сергей Скворцов и Елена Кулькова. Супруги владели рядом компаний в Швеции, в том числе компаниями, которые занимались судовым и авиационным оборудованием, компьютерами и ИТ-услугами, разработкой программ и финансированием коммерческих проектов.

В течение нескольких лет одна из этих компаний фактически контролировалась отставным полковником ГРУ через компанию, базирующуюся на Кипре. Этот мужчина, которому сейчас за 70 лет, позволил себе дать интервью под своим полным именем несколько лет назад в книге ГРУ. Поединок с черными людьми.

Одним из лиц, зарегистрированных как владелец квартиры на улице Зорге, была дочь Кульковой. Она входит в правление шведской компании вместе с задержанным Скворцовым. Она делила квартиру с сыном бывшего чиновника шведской военной разведки.

Напомним, россиянка из ГРУ Ольга Колобова годами шпионила, вдвое дизайнера и владелицу магазина ювелирных украшений в Неаполе (Италия). Она упорствовала в доверии офицеров НАТО и других влиятельных лиц. Ее разоблачили журналисты.