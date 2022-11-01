В Херсоне задержали предателей из оккупационного «СИЗО», где оккупанты пытали похищенных украинцев

Служба безопасности вместе с ГБР разоблачила еще троих предателей в освобожденном Херсоне, которые во время оккупации города присоединились к рядам созданного агрессором «управления службы исполнения наказаний по Херсонской области».

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram.

Находясь на «должностях», предатели выполняли задачи кремля по подавлению движения сопротивления и проведения массовых репрессий на территории региона.

Установлено, что они лично совершали «прием» в оккупационное «СИЗО» похищенных местных жителей и незаконно держали их под стражей в камерах с бесчеловечными условиями.

По данным следствия, приспешниками агрессора оказались должностные лица Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний. Среди них – исполняющий обязанности руководителя местного следственного изолятора и его заместитель по оперативной работе.

Именно после захвата Херсона один добровольно согласился стать «помощником начальника по работе с общественностью», а другой «старшим оперуполномоченным» в составе уже карательного органа рф.

С «ними» была еще оперуполномочена по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пенитенциарного учреждения, которое в начале полномасштабного вторжения присоединилось к рядам оккупационной администрации.

После освобождения областного центра они пытались скрываться, но были задержаны.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что ранее СБУ задержала предателя, который «сдавал» врагу разведданные о ПВО через российских «журналистов»