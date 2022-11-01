НАБУ разыскало нардепа Волынца в больнице и вручило ему обвинительный акт

Детективы НАБУ разыскали народного депутата, обвиняемого в недекларировании на почти 1,79 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Напомним, что речь идет о народном депутате от "Батьківщини" Михаиле Волынце.

Его нашли в одной из больниц Киева и вручили обвинительный акт, направленный в Высший антикоррупционный суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, нардепу сообщили о подозрении 17 ноября. Он обвиняется во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год, а именно данных о доходах и автомобиле лица, с которым имел общий быт, а также факт пользования внедорожником сына.