В рф сфальсифицировали дело против разоблаченного агента ГРУ, чтобы «вытащить» его из бразильской тюрьмы, – расследование

В российской федерации сфабриковали против приговоренного в Бразилии к 15 годам заключения сотрудника ГРУ Сергея Черкасова дело о торговле наркотиками, чтобы таким образом требовать его экстрадиции. Ранее шпион, представляясь гражданином Бразилии, пытался устроиться стажером в Гаагский суд, но был разоблачен.

об этом идет речь в расследовании Bellingcat и The Insider.

Сотрудник ГРУ Сергей Черкасов прилетел из США в Нидерланды в апреле 2022 года, предварительно зарегистрировавшись на стажировку в Международном уголовном суде. Российский разведчик использовал поддельные документы на имя гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.

По прибытии в Нидерланды шпиона разоблачила Служба общей разведки и безопасности и депортировала в Бразилию, где его приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

«Российские власти оказались в непростой ситуации: ведь, чтобы вернуть в страну своего агента, пришлось бы признать факт шпионажа. Кремль подошел к выходу из ситуации изобретательно. В июле 2022 года российские следственные органы обратились к бразильским властям с требованием экстрадиции заключенного россиянина, которым, по их признанию, действительно был Сергей Черкасов. Однако российские власти утверждали, что Черкасов был не тайным шпионом ГРУ, а закоренелым преступником, который скрывался от российского правосудия и в начале 2010-х руководил сетью контрабандистов, поставлявших героин в Россию. В подтверждение этого Россия предоставила Бразилии десятки страниц обвинительных документов и письменных показаний судебно-медицинской экспертизы. В них утверждалось, что Сергей Черкасов был членом преступной группировки, которая в период с 2011 по 2013 год переправляла наркотики из Афганистана через Таджикистан и продавала их через группы наркоторговцев в России. Сергей Черкасов, как сообщалось, признался в совершении этих преступлений и более того — просил о депортации в Россию. Это признание и просьба о депортации позабавили бразильских правоохранителей, так как в России с таким составом преступления (УК 229.1, п. 4) ему светило от 15 лет до пожизненного лишения свободы. По сути, эта внезапная вспышка необоснованного патриотизма служила лишним подтверждением его причастности к спецслужбам», - говорится в материале.

В обращении российских следователей, которое есть в распоряжении Bellingcat и The Insider, говорится о том, что 24 июня 2022 года Черкасову предъявлено обвинение в торговле наркотиками в составе организованной преступной группы. По версии следствия, он вступил в ОПГ не позднее июня 2011 года, после чего занялся поставкой наркотиков дилерам в Липецкой области.

Впрочем, как обнаружили журналисты-расследователи, далее в документах попадаются два пункта, противоречащие друг другу. Прокуратура утверждает, что 10 августа 2013 года членов преступной группировки, кроме Черкасова, задержали, а Черкасов и его сообщник Сандалов доставили в Липецк один килограмм героина. В дальнейшем в обвинении сообщается, что Черкасов все же был арестован 10 августа 2013 года, что якобы привело к тому, что он не смог завершить преступление.

Другие факты, приведенные в запросе, совпадают с фабулой уголовного дела об организации сети по контрабанде наркотиков, которое расследовали в 2015-2017 годах. The Insider опросил трех адвокатов, участвовавших в том деле, но никто из них не смог вспомнить, чтобы человек по имени Сергей Черкасов фигурировал в материалах следствия.

Кроме того, журналисты сопоставили данные из полицейской базы «Магистраль», которая отслеживает передвижения россиян, и установили, что во время так называемой преступной деятельности, которую Черкасову приписала Генпрокуратура, он даже не находился в россии. В это время человек по имени Виктор Мюллер Феррейра работал в туристическом агентстве в Бразилии.

Еще одна нестыковка, которую установили расследователи, заключается в том, что в последние годы, когда Черкасов якобы находился в розыске за наркодилерство, он посещал рф. Судя по данным «Магистрали», он приезжал в россию пять раз между 2015 и 2021 годами, перемещаясь под своим именем между Калининградом, Москвой, Белгородом и Самарой.

Напомним ранее в Норвегии задержали шестерых россиян, фотографировавших секретные объекты. А также задержали российского шпиона, выдававшего себя за «бразильского ученого». Настоящее имя арестованного норвежской полицией сотрудника университета Тромсе по подозрению в шпионаже в пользу россии – Михаил Валерьевич Микушин, 1978 года рождения.

Позже в Швеции арестовали семейную пару из россии по подозрению в шпионаже. Для их задержания была проведена спецоперация с применением вертолетов и спецназа. Журналисты выяснили, что у задержанных Сергея Скворцова и Елены Кульковой есть квартира в одном доме с сотрудниками главного разведывательного управления рф.