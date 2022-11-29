На Николаевщине объявили в розыск бухгалтершу управления горсовета за кражу из бюджета полмиллиона гривен

Бывшему бухгалтеру одного из управлений Первомайского городского совета заочно уведомлено о подозрении по факту присвоения бюджетных средств. Она объявлена в розыск.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в областной прокуратуре.

По данным следствия, с января 2021 по август 2022 41-летняя подозреваемая по предварительному сговору с главным бухгалтером управления, используя свое служебное положение, решили присвоить денежные средства фонда заработной платы управления.

В дальнейшем главный бухгалтер при формировании сведений о начислении заработной платы внесла в сведения заведомо ложную информацию и перечислила на карточный счет подозреваемой денежные средства.

Таким образом подозреваемая присвоила денежные средства в сумме более 500 тысяч гривен, чем причинила ущерб местному бюджету в условиях военного положения.

В настоящее время женщина скрывается от следствия. Подозреваемую полицейские объявили в розыск и принимают меры по его розыску.

Относительно главного бухгалтера управления Первомайского городского совета также решается вопрос о сообщении ей о подозрении.

Мероприятия по разоблачению должностного лица проводились по информации и содействию Первомайского городского головы Первомайским отделом полиции с оперативным сопровождением работников СБУ в Николаевской области.