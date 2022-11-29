ГБР задержало заместителя мэра Херсона, который оказался предателем – он входил в команду коллаборанта Сальдо

Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает ГБР.

До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство.

Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ.

Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий.

Сотрудники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.

При задержании у мужчины обнаружена конституция россии и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатым веществам.

Сегодня, 29 ноября, суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Херсонская областная прокуратура.

В соответствии с опубликованными ДБР данными можно сделать предположение, что правоохранители задержали Владимира Пепеля, который занимал должность с заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

В ДБР Пепеля назвали членом команды коллаборната и предателя Владимира Сальдо.

Пепель несколько раз избирался депутатом Херсонского городского совета. В 2010-м снова стал городским депутатом от Партии регионов. В 2015 году баллотировался в горсовет от БПП, а в 2020 году – от Блока Сальдо. В обоих случаях не прошел.

С 2011 по 2017 годы возглавлял коммунальное предприятие «Херсонтеплоэнерго».