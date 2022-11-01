Суд арестовал президента Украинской ассоциации футбола Павелка с залогом почти ₴10 миллионов

Печерский райсуд Киева назначил президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на два месяца до 22 января 2023 года.

Об этом в Telegram сообщил журналист Константин Андриюк.

Павелко имеет право внести залог в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен и будет освобожден из СИЗО.

Накануне аналогичный вердикт суд вынес в отношении генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

Напомним, что ранее НАБУ расследовало производство по вероятным злоупотреблениям президента ФФУ Павелко. Производство было относительно возможных махинаций при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

Также НАБУ открывало дело в отношении Павелко, поскольку в Instagram его сожительницы журналисты нашли незадекларированные расходы на ₴21 миллион.