В Николаеве пьяный майор ВСП протаранил скорую военных медиков – срочно нужна помощь для приобретения нового авто

В Николаеве майор Военной службы правопорядка в состоянии алкогольного опьянения протаранил автомобиль скорой помощи военных медиков.

Об этом сообщила в Facebook парамедик Анастасия Шевченко.

«Пьяный майор Военной службы правопорядка ВСУ уничтожил мою скорую, и теперь мне нужна ваша помощь: деньги и совет. Это произошло в Николаеве. Мой водитель стоял на обочине на аварийке и ждал, пока откроются автоматические ворота. Майор ВСП Константин Геннадиевич в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости влетел в скорую сзади. Удар был такой силы, что скорая улетела вперед, развернулась на 180 градусов и упала набок, а авто майора улетело еще метров на 10», – рассказала Анастасия Шевченко.

По словам медика, сразу после ДТП появились коллеги майора, быстро снявшие номера с машины и пытавшиеся спрятать их и личные вещи водителя.

"Полиции они рассказывали, что за рулем был не Константин, а его отец", - отметила девушка.

В связи с случившимся медики теперь нуждаются в помощи.

«Я буду подавать в суд и прошу вашей помощи. 1. Донаты Поскольку наш кейсевак в ремонте – машины для вывоза раненых нет, и медицинское авто нужно срочно. Я прошу вас помочь мне собрать деньги, а со своей стороны обещаю, что все средства, которые мы сможем отсудить, а также то, что удастся извлечь из разборки уничтоженной машины, я передам волонтерам, которые покупают машины на ВСУ. 2. Репост Стоимость медицинских авто в Европе очень высока, так что собрать сумму будет непросто, а репост повысит шансы. 3. Адвокат Я ищу хорошего адвоката в Николаеве, на которого можно оформить доверенность, и который возьмет дело на себя. Потому что ребята уже перемещаются на другое направление, и мы должны сопровождать их, а не сидеть здесь и судиться месяцами. Также, если вы знаете, где можно приобрести медицинское авто – поделитесь со мной, пожалуйста. Параметры авто просты, но обязательны: коробка автомат, полный привод, руль слева. Другое, к сожалению, не подходит. И еще одна. Спасибо за все, что вы делаете», – написала Анастасия.

Сбор средств для помощи:

«Банка» – https://send.monobank.ua/jar/CNSQmKEJx

«ПриватБанк» – 4149 6090 0933 2059 (Галина Бондаренко), 5169360021541010 (Ашот Галстян)

«Монобанк» – 5375411204940071

PayPal – anastasiya.alisa@gmail.com

В патрульной полиции «Преступности.НЕТ» подтвердили, что им действительно поступил вызов по этому ДТП. Возможный виновник аварии прошел осмотр, подтвердивший состояние опьянения. На водителя составили протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, который впоследствии будет передан на рассмотрение в суд.