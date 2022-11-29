ЧВК «Вагнер» начала вербовать заключенных в ЦАР для участия в войне против Украины, – СМИ

Принадлежащая «повару путина» Евгению Пригожину ЧВК «Вагнер» начала вербовку в тюрьмах Центральноафриканской Республики, набирая людей для участия в военных действиях в других регионах, в том числе в Украине.

Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров ЦАР.

По этим данным, вагнеровцы вербуют десятки повстанцев, которые содержались под стражей, в том числе за убийства и изнасилования женщин и детей. По словам офицеров, многие из новобранцев — террористы, которые контролировали значительную часть территории ЦАР на протяжении примерно десяти лет в ходе гражданской войны, применяли насилие к гражданским лицам и запугивали их.

Офицер, работающий в военном штабе в Банги, столице ЦАР, рассказал, что ЧВК «Вагнер» начала вербовать заключенных в октябре.

- Никто не может остановить их, потому что правительство дало им полномочия действовать так, как они хотят, — сказал собеседник The Daily Beast.

Другой военный сообщил The Daily Beast, что повстанцы, освобожденные российскими наемниками, будут работать за границей.

- Они [вагнеровцы] сказали, что им срочно нужны люди в Мали и в Украине, — сказал офицер, который работает с армией ЦАР. — Я думаю, что более 20 человек, которых мы удерживали [за очень серьезные преступления], были освобождены.

Хотя задержанные находятся под стражей местных сил, наемники ЧВК «Вагнер», которые активно действуют в ЦАР с тех пор, как местное правительство обратилось к россии за помощью в обеспечении безопасности и поставках оружия в 2017 году, оказывают влияние на органы безопасности центральноафриканской страны.

Как известно, ЧВК «Вагнер» начало вербовать людей в российских колониях летом этого года. Вербовкой заключенных занимается лично Евгений Пригожин, предлагая освобождение через полгода за участие в военных действиях в Украине.

В конце октября госдума рф приняла в третьем чтении закон, который разрешает мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение ряда тяжких преступлений — судя по перечню исключений, убийц и насильников тоже отправляют на войну в Украину.

В то же время новым «смотрящим» за тюрьмами на всей территории россии и временно оккупированных территориях Украины стал известный криминальный авторитет Армен Саркисян (прозвище – Армен Горловский). Одним из главных направлений его деятельности является создание новой «частной военной компании». Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество новобранцев. Образцом для проекта должна стать печально известная ЧВК «Вагнер». «Новобранцев» для ЧВК будут набирать именно в местах лишения свободы.