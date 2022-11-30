СБУ проводит обыски в одном из монастырей Мукачевской епархии московского патриархата

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Мероприятия проходят совместно с Управлением патрульной полиции и Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В частности, учитывая вооруженную агрессию россии, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

- производят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов;

- осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Все действия происходят в пределах действующего законодательства и производятся для:

- проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки «русского мира»;

- недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;

– обезопасение населения от провокаций и террористических актов.

Следует отметить, что ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. В результате там была обнаружена пророссийская литература, а также граждане российской федерации с поддельными документами.

А при обыске на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ застали в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) с сотрудниками СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов.