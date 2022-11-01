Суд оправдал «Камо Московского» по «антиворовской статье» и дал 6 лет за наркотики

Репкинский районный суд Черниговской области признал невиновным в распространении преступного влияния (ч.3 ст.255-1 УК Украины) 60-летнего уроженца Тбилиси Камо Егиазарова, известного в статусе так называемого «вора в законе» по прозвищу «Камо Московский».

Соответствующий приговор 18 ноября 2022 года вынесла судья Ольга Павленко, сообщает DetectiveInfo.

Одновременно с этим суд признал доказанной вину Егиазарова в совершении наркосбыта (ч.2 ст.307 УК Украины), определив наказание уголовному генералу в виде 6 лет заключения - самого низкого порога, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса.

В разговоре с журналистом Dетектив-Info судья Павленко подтвердила факт провозглашения ею соответствующего вердикта. Одновременно с этим она акцентировала внимание: сейчас приговор не вступил в законную силу, а представители как государственного обвинения (в дебатах просивших для Егиазарова 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества), так и защиты «Камо Московского» (настаивающей на полной невиновности клиента ) предварительно заявили о намерениях обжаловать его в апелляционной инстанции.

Издание напомнило, что именно Егиазарову (за плечами которого более 30 лет «тюремного стажа») выпало стать первым в Украине представителем высшей касты криминального мира, обвинение в отношении которого по «профильной» антиворовской статье было направлено в суд.

Достойника обвиняли в том, что в течение 2020-2021 годов он попытался создать собственное «царство» в Черниговском депортационном центре, а параллельно – выступал «третейским судьей» в разрешении конфликтных ситуаций, возникавших между представителями уголовного цеха. Кроме этого, Камо Егиазарову инкриминировалось распространение наркотических средств среди иждивенцев ПТПИ (в конце концов именно соответствующие выдержки суд квалифицировал как доказанное преступление, но с исключением из обвинения упреков по ч.1 ст.307 УК Украины).

Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях «Камо Московский» отвергал. Вор в законе настаивал, что прибыл в Украину транзитом, чтобы в дальнейшем выехать в Турцию, а «под каток» отечественных силовиков попал на фоне погони последних за показателями после объявления на государственном уровне крестового похода против представителей высшей касты криминального. мира.

Гражданина рф Камо Егиазарова оперативники задержали в начале января 2020 года в Киеве. В июне 2021 года полиция завершила досудебное расследование по «вору в законе» «Камо Московского», обвинительный акт был направлен в суд.

Справка

Егиазаров Камо Аршакович Камо Московский родился 15 июня 1962 года в Тбилиси, Грузия. Гражданин РФ.

Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений.

Первый приговор получил 6 июля 1981 в Тбилиси до 6 лет и 3 месяцев тюрьмы.

В 1983 году был «коронован» в Тбилиси.

В общей сложности провел в местах лишения свободы, в частности, строгого режима, более 30 лет.

Последний раз освободился в октябре 2019 года.