СБУ в Виннице задержала предательницу, которая в Херсонской области сдавала оккупантам местных жителей

Контрразведка Службы безопасности разоблачила вражескую приспешницу во время контрдиверсионных мероприятий в Винницкой области. Злоумышленницей оказалась жительница Берислава, которая после захвата украинского города активно сотрудничала с местной оккупационной администрацией.

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что женщина передавала в созданную агрессором «военную комендатуру» списки участников АТО и других граждан, которые потенциально могли сопротивляться захватчикам.

«Полученные сведения враг использовал для проведения массовых «облав» на жилье местных жителей и похищение людей. От потерпевших требовали «признания» по сфабрикованным делам. В случае отказа – применяли пытки и угрожали убийством. Кроме того, злоумышленница помогала оккупантам ориентироваться на местности и указывала кратчайшие пути в населенные пункты Бериславского района для его захвата», - говорится в сообщении.

Также задержанная способствовала «расквартированию» российских оккупационных подразделений в домах украинцев, которые находились на подконтрольной украинским властям территории. При этом сама предложила использовать три собственных гаражных помещения для базирования военной техники и складирования оружия рашистов.

«После увольнения части региона она пыталась бежать за границу во избежание правосудия. сотрудники СБУ своевременно установили ее местонахождение на территории Винницкой области и задержали вблизи одного из местных объектов критической инфраструктуры. Во время обыска у задержанной обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с представителями оккупационного органа», - сообщили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.