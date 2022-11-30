В посольстве Украины в Мадриде взорвался конверт на имя посла, пострадал работник дипучреждения, – СМИ

Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в письме в помещении дипучреждения.

Об этом пишет издание со ссылкой на источники в полиции El Independiente.

По информации источников в полиции, взрывчатка была спрятана в конверте с письмом, полученным потерпевшим работником.

Полиция задействовала антитеррористический протокол и оцепила территорию, на которой расположено посольство, по адресу Ронда Абубилла, 52, на площади Леси Украинки.

На место происшествия выехали специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов, а также другие полицейские подразделения.

По информации El Pais, пострадавший работник посольства получил незначительные ранения и самостоятельно направился в больницу.

Также сообщается, что инцидент произошел около 13.00. Письмо было на имя посла в Испании и «сгорело», когда его открыл один из работников.