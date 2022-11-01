Офис генпрокурора по решению суда открыл уголовное дело по незаконному обогащению николаевской нардепки Аллахвердиевой

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело по факту вероятного незаконного обогащения против народной депутата от партии «Слуга Народа» Ирины Аллахвердиевой.

Об этом со ссылкой на Центр противодействия коррупции сообщает NikLife.

Аллахвердиева задекларировала подарки от отца - 14,4 миллионов гривен, еще 5,3 миллионов гривен и швейцарские часы Zenith Defy Midnight за 310 тысяч гривен, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. По данным ЦПК, отец депутата такого состояния не имел.

Согласно этому, Центр противодействия коррупции подал к генеральному прокурору Андрею Костину заявление о вероятном совершении преступления народным депутатом. Однако генпрокурор уголовное производство не открыл в течение 24 часов с момента поступления к нему заявления.

Поэтому ЦПК обжаловал бездействие Костина в Высшем антикоррупционном суде. ВАКС жалобу удовлетворил и обязал генпрокурора открыть уголовное производство по этому заявлению.

«Генпрокурор Костин наконец-то сообщил, что открыл дело по народной депутатке от «Слуги народа» Аллахвердиевой. Произошло это только после того, как мы в ЦПК сначала получили отказ об открытии дела, а затем все же через ВАКС обязали генпрокурора зарегистрировать производство. Теперь этот кейс будут расследовать НАБУ и САП», – отмечают в организации.

Согласно ответу генерального прокурора в адрес ЦПК, уголовное производство было открыто 18 ноября по предварительной квалификации по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Издание напоминает, что сама Ирина Аллахвердиева неоднократно «выгуливала» драгоценные украшения в сессионном зале ВРУ. NikLife неоднократно публиковал материалы о дорогостоящих вещах и украшениях николаевского политика. В том числе и об изменениях в ее декларации.