СБУ провела обыски дома у Мураева и его ближайших соратников – нашли в том числе рубли и оружие

Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии «Наши» Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.

Об этом сообщает СБУ.

Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников в рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Мураев скрывается от правосудия за рубежом.

«Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в этих действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственный заряд). А именно – в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины. Также, по материалам следователей СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала НАШ неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции», - говорится в сообщении.

Все изъятые материалы переданы на экспертизы. По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.

Мероприятия проводили следователи Управления СБУ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.