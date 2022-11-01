ГБР сообщило о подозрении заместителю председателя госдумы рф, который владеет украинской энергокомпанией

Сотрудники ГБР на основе материалов СБУ сообщили о подозрении заместителю председателя государственной думы российской федерации Александру Бабакову, проголосовавшему за ряд федеральных законов по включению Запорожской области и Херсонской области, вместе со Снигиревской ОТГ Николаевской области, в состав российской федерации как вновь образованных субъектов федеративной республики.

Об этом говорится в сообщениях ГБР и СБУ.

Следователи установили, что депутат по-прежнему поддерживал в голосованиях все преступные решения, связанные с военными действиями против Украины и нарушением территориальной целостности нашего государства.

Результатом умышленных действий российского депутата есть многочисленные человеческие жертвы среди украинских военнослужащих и мирного населения, повреждение и уничтожение объектов гражданской, критической и военной инфраструктуры в Украине.

В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), Бабакову сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Также ГБР изучает материалы для сообщения о подозрении другим депутатам россии, которые принимают решение страны-агрессора против Украины.

Кроме того, следователи Бюро исследуют вопросы возможной причастности заместителя главы госдумы к деятельности группы компаний VS Energy, владеющей объектами критической инфраструктуры на территории Украины.

В частности, в ее управлении находятся объекты энергетической инфраструктуры (облэнерго - НН) в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.

Недавно Служба безопасности провела обыски в данной компании для предотвращения угроз энергетике, поскольку именно эта отрасль в последнее время стала приоритетной мишенью для российских ракетных ударов.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генеральной прокуратуры.