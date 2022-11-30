Взрыв в посольстве Украины в Испании расследуют как теракт, - СМИ

Национальная судебная коллегия Испании открыла предварительное производство по факту взрыва в посольстве Украины в Мадриде, квалифицировав его как террористическое преступление.

Об этом сообщили источники испанского агентства Europa Press, передает «Европейская правда».

Судья Национальной судебной коллегии Хосе Луис Калама принял решение после получения предварительного отчета полиции об обстоятельствах взрыва в украинском посольстве.

Источники агентства говорят, что, по предварительному анализу, в посылке, адресованной главе посольства Украины Сергею Погорельцеву, содержались пиротехнические элементы.

Речь идет только о предварительном производстве. Решение о начале расследования, по данным Europa Press, судья пока не принял в ожидании отчета полиции с более подробной и конкретной информацией о происшествии.

Как сообщалось, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения.

В Министерстве иностранных дел Украины позже подтвердили информацию о том, что украинское посольство в Испании получило конверт со взрывчаткой.