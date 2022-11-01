ФБР провели обыски на яхте Медведчука в Хорватии

В Хорватии по распоряжению окружного суда Сплита прошел обыск 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежавшей нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает Фокус со ссылкой на хорватскую газету Jutarnji List.

По словам судьи и представителя окружного суда Сплита Динко Мешина, обыск судна прошел десять дней назад по инициативе властей Соединенных Штатов. Соответствующий ордер был выдан 15 ноября 2022 г. по запросу Министерства юстиции США.

В издании отмечают, что процедура прошла в условиях строжайшей секретности. В этой связи судья Мешин не предоставил журналистам подробностей. Сообщается, что в ордере на обыск указано имя Виктора Медведчука, а также его жену Оксану Марченко.

Против политика и его супруги Вашингтон возбудил уголовные дела за нарушение федеральных законов. Виктора Медведчука и Оксану Марченко обвиняют в отмывании денег.

Яхта Royal Romance построена судостроительной компанией Feadship. Дизайном интерьера судна занимался Сеймур Даймонд. Royal Romance оснащена двумя дизельными двигателями MTU по 3004 л. с. Всего на яхте может одновременно находиться 14 гостей и 22 члена экипажа. Виктор Медведчук получил судно в июле 2015 года.