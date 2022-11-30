Ликвидировали еще одного лидера группировки боевиков «Исламское государство»

Лидер группировки боевиков «Исламское государство» Абу аль-Хасан аль-Кураши убит.

Об этом сообщило Reuters .

«Убит лидер боевиков «Исламского государства» Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курайши. Об этом сообщил представитель группировки в аудиообороте, опубликованном в Telegram-канале», – передает агентство.

Сообщается, что главарь группировки был ликвидирован во время боев, но когда и где именно, не уточняется

По данным Reuters, новым лидером организации избрали Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши.

Напомним, что убитый глава ИГИЛ занимал этот пост всего восемь месяцев. До него лидером группировки был Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Он также был убит в марте 2022 года.