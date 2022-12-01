Главный инженер Запорожской АЭС перешел на сторону оккупантов - его уволили

Президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин сообщил, что заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук предал Украину и сотрудничает с оккупантами.
Об этом идет речь в обращении Котина к работникам оккупированной Запорожской АЭС
«С грустью должен констатировать очередной удар под дых отечественной энергетике в целом и Запорожской атомной станции в частности. Юрий Черничук, заместитель главного инженера ЗАЭС, который во время войны исполнял его обязанности, предал Украину и перешел на сторону врага. Вместо того, чтобы прилагать все усилия для скорейшего освобождения станции, он решил помогать российским оккупантам легализовать ее преступный захват и теперь подстрекает к этому других атомщиков», - заявил он.
Котин добавил, что Черничука уволили из «Энергоатома» и «рано или поздно он за все будет отвечать перед законом и перед людьми».
Президент «Энергоатома» призвал работников ЗАЭС «не делать непоправимых шагов, которые навсегда перечеркнут весь предыдущий жизненный путь, все успехи и достижения».
В то же время, по его словам, российские оккупанты все больше давят на проукраинский персонал ЗАЭС, запугивают и шантажируют, не пускают на рабочие места.
Он призвал работников ничего не подписывать с Росатомом и аффилированными с ним конторами.
«Фейковая АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» упорно распространяет «информацию», якобы тысячи украинских атомщиков радостно перешли в Росатом и гордятся этим, ведь перед ними открылись новые и светлые перспективы. Это циничная ложь. Как и все, чем «кормит» Россия. Переход в рашистскую структуру сделает вас прямыми пособниками агрессора, а значит - врагами собственных соотечественников. Потому что российские захватчики используют ЗАЭС не как атомную станцию, а прежде всего как военную базу и средство ядерного шантажа всего мира. Поэтому и персонал, который они набирают для работы под флагом РФ, будет обязан поддерживать военную агрессию против Украины», - заявил Котин.
По словам Котина, россиянам плевать на ядерную и радиационную безопасность крупнейшей в Европе атомной станции и ее дальнейшую судьбу: «Россию скоро выгонят, а с печатью предателя придется жить до конца жизни».