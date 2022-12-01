Главный инженер Запорожской АЭС перешел на сторону оккупантов - его уволили

В то же время, по его словам, российские оккупанты все больше давят на проукраинский персонал ЗАЭС, запугивают и шантажируют, не пускают на рабочие места.

Он призвал работников ничего не подписывать с Росатомом и аффилированными с ним конторами.

«Фейковая АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» упорно распространяет «информацию», якобы тысячи украинских атомщиков радостно перешли в Росатом и гордятся этим, ведь перед ними открылись новые и светлые перспективы. Это циничная ложь. Как и все, чем «кормит» Россия. Переход в рашистскую структуру сделает вас прямыми пособниками агрессора, а значит - врагами собственных соотечественников. Потому что российские захватчики используют ЗАЭС не как атомную станцию, а прежде всего как военную базу и средство ядерного шантажа всего мира. Поэтому и персонал, который они набирают для работы под флагом РФ, будет обязан поддерживать военную агрессию против Украины», - заявил Котин.

По словам Котина, россиянам плевать на ядерную и радиационную безопасность крупнейшей в Европе атомной станции и ее дальнейшую судьбу: «Россию скоро выгонят, а с печатью предателя придется жить до конца жизни».