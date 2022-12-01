В Украине и Молдове задержали банду, которая пытала предпринимателей и отбирала их бизнес

В Украине и Молдове задержаны члены организованной преступной группы, пытавшие бизнесменов, чтобы присвоить их бизнес. Также проверяется причастность бандитов к российским спецслужбам и руководству Чечни.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Злоумышленники имели коррупционные связи в органах власти, правоохранительных органах и уголовных кругах соседней страны.

В полиции рассказали, что «долг», который якобы должна была выплатить одна из избранных жертв, достигала 200 тысяч долларов. В случае отказа фигуранты похищали потерпевших, избивали их и пытали. Также установлено, что злоумышленники по поддельным документам присваивали бизнес-предпринимателей.

В одном из эпизодов злоумышленники похитили и незаконно удерживали одного из потерпевших. Подозреваемые сильно избили его и угрожали убийством. Затем вывезли в подвальное помещение, пытали в течение суток, требуя несуществующий долг.

Люди были настолько напуганы, что не обращались в правоохранительные органы. Уже установлено, что на счету злоумышленников – десятки эпизодов совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Полицейские провели межгосударственную специальную полицейскую операцию и разоблачили преступную группировку. Спецоперация продолжалась на территории двух государств – Украины и Республики Молдова при содействии Европола. К ее проведению были привлечены 125 полицейских: следователи Главного следственного управления, сотрудники департаментов защиты интересов общества и государства и международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины, бойцы КОРД, а также представители Офиса Генерального прокурора Украины.

Также в межгосударственной полицейской операции участвовали работники управления по расследованию организованной преступности Генерального инспектората полиции Министерства внутренних дел Молдовы совместно с Генеральной прокуратурой Молдовы.

Правоохранители провели 35 санкционированных обысков, 5 из них – на территории соседнего государства. По их результатам изъяты деньги, долговые расписки, печати предприятий, черновую бухгалтерию, договоры о совместной хозяйственной деятельности и автотранспорте.

Кроме того, полицейские установили, что отдельное звено преступной группировки вербовало женщин, вывозило их за границу и передавало уголовникам Молдовы, которые в дальнейшем передавало их для сексуальной эксплуатации.

Следователи Нацполиции проверяют причастность членов преступной группы к совершению аналогичных преступлений и их связи со спецслужбами рф, а также руководством Чеченской Республики. Полицейские принимают меры по поиску легализованного злоумышленниками имущества, полученного преступным путем.

У правоохранителей есть веские основания полагать, что потерпевших от противоправной деятельности фигурантов гораздо больше. Поэтому призываем граждан, пострадавших от действий указанной группы, обратиться в полицию.

Пока лидеру, соорганизатору и двум активным участникам преступной группировки сообщено о подозрении. Фигурантам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных:

– ст. 189 (требование передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, ограничение свобод, совершенное повторно, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, совершенное организованной группой)

– ст. 146 (незаконное лишение свободы, совершенное по корыстным мотивам, сопровождавшееся причинением потерпевшему физических страданий, совершенное организованной группой)

– ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией)

– ст. 358 (подделка официального документа лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы и предоставляющего права, с целью использования его поддельщиком или другим лицом, совершенное организованной группой, а также использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.