СБУ «перекрыла» шесть новых каналов побега «уклонистов» за границу

Служба безопасности заблокировала еще шесть каналов нелегального выезда в ЕС украинских граждан призывного возраста.

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram.

В результате спецопераций в Киеве, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях задержаны более 10 организаторов нелегальных трафиков.

В среднем стоимость «билета» составляла от 2 до 6 тысяч долларов в зависимости от региона проживания и срочности выезда.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности. Уголовные производства открыты по статье 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и статье 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как СБУ разоблачила еще одну межрегиональную схему вывоза военнообязанных за границу – дельцам помогал работник фсб.