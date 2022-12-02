Митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП, оправдывающему захват Крыма, сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ (МП) в подрывной деятельности против Украины. Ему сообщено о подозрении.

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram.

Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе.

«Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности АР Крым. Указания из москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории россии», - сказано в сообщении.

Установлено, что в церквях общины людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, печатаемую многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора.

«В этих книгах российские «авторы» подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим», - уточнили в пресс-службе.

Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с поличным с московскими «кураторами».

Согласно выводам независимой экспертизы, преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины.

На основании собранной доказательной базы ему поставлено подозрение по части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Ранее сообщалось, что СНБО инициирует запрет религиозных организаций, связанных с россией.