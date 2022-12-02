На Харьковщине будут судить мужчину, который во время оккупации хотел сжечь женщин в укрытии – ему не нравился запах пищи, которую они готовили детям

В Харьковские области направили в суд дело в отношении мужчины, который едва не сжег односельчан на глазах маленьких детей, потому что ему не нравился запах пищи, которую готовили женщины.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Досудебное расследование установило, что в селе Руськая Лозовая в апреле этого года, когда населенный пункт был оккупирован российскими военными, 30-летний мужчина едва не убил своих соседей.

«Он вместе с другими односельчанами скрывался от обстрелов оккупантов в подвале дома. Но жить мирно он не захотел. Вечером две женщины готовили жареный картофель своим детям. Мужчина зашел в их комнату в подвале и начал кричать, что ему не нравится запах пищи. Во время ссоры он схватил канистру с бензином и облил женщин. Топливо также попало и на других стоявших рядом людей. И все это он делал ценно при маленьких детках. На крики прибежали люди и остановили злоумышленника, когда он уже был готов бросить в женщин зажженную спичку. Соседи остановили его и вывели на улицу. Мужчина, испугавшись ответственности, сразу скрылся, но впоследствии был разоблачен правоохранителями», – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Проверяется факт причастности мужчины к сотрудничеству с оккупантами.