Оккупант рассказал, как в рф обсуждают всеобщую мобилизацию, в ходе которой хотят набрать миллион мужчин и 300 тысяч женщин

Российский оккупант в телефонном разговоре со своей женой рассказал про свой визит в военный госпиталь и слухах о грядущей всеобщей мобилизации в россии.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Как у тебя дела, расскажи мне?

- А ничего, я ездил госпиталь. Спина, голова болит, говорю, почти болят. Ну короче их ничего не устраивает, бл*ть. Посмотрел, три укола бл*ть сделал нах*й, я имею ввиду три дня. Покололи бл* с собой дали 3 укола еще бл*ть, «диклофенак». Говорит: «Все, едь, бл*ть на позицию». Я попытался поспорить, бл*ть, он мне лекцию прочитал. Говорит, бл*ть, «ты понимаешь бл*ть, твой организм адаптировался уже к всему бл*ть, к всем этим х*евым условиям, бл*ть. А ты пришел мне тут ноешь». Ну говорит: «Отсюда уезжают: инфаркт, инсульт и пневмония».

- Сейчас тишина?

- Да нет.

- Нет? Все также продолжается?

- Да. Я даже не знаю, вообще какая-то ж*па происходит. И ничего абсолютно, никаких новостей, ничего. Ни по телевизору, ни в интернете.

- Да, есть такое.

- Мне прислали статью, последний раз у них там заседание в кремле, по поводу минобороны. И потом мне прислали там знакомые статью, что после нового года будет опять мобилизация. Миллион хотят набрать и 300 тысяч женщин. В общем, уже будет всеобщая мобилизация, наверное до последнего россиянина, пока он всех не угробит.

- Все может быть.

- Даже вот пишут, что расстреливают ребят, кто отказывается идти. Ну, это кончено же все не афишируют, а кому удается выбраться оттуда, тот говорит: «Да, есть и такое. А че война все спишет, где там чего случилось». Конечно.