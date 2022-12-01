В Николаевской области разоблачили афериста, который на продаже несуществующих товаров выманил более ₴850 тысяч

Полиция разоблачила жителя Вознесенского района на афере с продажей несуществующих товаров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В ходе расследования полицейские выяснили, что 21-летний житель Вознесенского района размещал объявления на интернет-площадках о продаже квадроциклов, мотоциклов и мотоблоков и якобы продавал при предварительной или полной оплате за товар, после чего исчезал.

Для конспирирования своей преступной деятельности мошенник применял широкий спектр средств анонимизации в сети, создал более 100 фейковых аккаунтов на интернет-платформах, постоянно менял средства связи, а для завладения средств использовал банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Таким образом, «продавец» обманул более 170 граждан, которым нанес ущерб на сумму более 850 тысяч гривен.

По месту проживания мужчины правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли мобильные телефоны с учетными записями, банковские и сим-карты, подтверждающие факты преступной деятельности.

Также правоохранители, разоблачив мошенническую схему, предупредили преступные действия еще в отношении двух десятков потенциальных потерпевших, у которых мошенник мог присвоить денежные средства на сумму около 150 тысяч гривен.

В настоящее время идет расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 190 УК Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Окончательное количество потерпевших от мошеннических действий фигуранта устанавливают следователи. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу, после проведения которой по согласованию с прокуратурой будет решаться вопрос по поводу сообщения 21-летнему злоумышленнику о подозрении.