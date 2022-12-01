В Одессе мужчина во время задержания взорвал гранату, ранены шесть полицейских и двое гражданских

В пятницу вечером, 2 декабря, в Одессе возле здания областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям произошел взрыв.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По информации «Преступности.НЕТ», наряд патрульной полиции остановил автомобиль. Во время досмотра водитель взорвал гранату. В результате взрыва пострадали восемь человек, из них шесть сотрудников Нацполиции и два гражданских лица.

Пострадавшим в медицинскую помощь оказали работники ГСЧС. В дальнейшем они были госпитализированы в медучреждения каретами скорой помощи.

Также в результате взрыва пострадали ряд припаркованных автомобилей.

Территория на данный момент оцеплена сотрудниками полиции.

Фото: Думская