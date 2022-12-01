В сети опубликовали видео взрыва гранаты в Одессе, полиция рассказала детали инцидента

В сети опубликовали видео момента взрыва гранаты в Одессе, в результате которого пострадали восемь человек, в том числе полицейские. В то же время полиция рассказала детали инцидента.

Сообщение отдела коммуникации ГУНП в Одесской области опубликовано на сайте ведомства.

По предварительным данным, патрульные полицейские остановили автомобиль по улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв.

В результате взрыва пострадали двое гражданских граждан и пятеро полицейских. Всех их госпитализировали.

В настоящее время на месте взрыва работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Устанавливаются происшествия.