Посольства Украины уже 17 раз получили письма со взрывчаткой или глазами животных, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что было 17 случаев получения посольствами писем-бомб или писем, содержащих части животных, например глаза коров и свиней.

Об этом он сказал в интервью CNN .

– Эта кампания направлена на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов, – сказал Кулеба.

Телеканал сообщил, что его корреспонденту в Киеве было показано изображение одного из писем, содержащее, по словам официальных лиц, глазное яблоко свиньи внутри мягкого конверта.

– Все началось со взрыва в посольстве Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным и, я бы даже сказал, больным, – сказал Кулеба.

На вопрос, кто, по его мнению, стоит за этими письмами, министр ответил:

- Я чувствую искушение сразу назвать Россию, потому что прежде всего нужно ответить на вопрос, кому это выгодно? Возможно, этот террор – ответ России на дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене, и таким образом они пытаются дать отпор, проигрывая реальные дипломатические сражения одно за другим, – сказал он.

Кулеба добавил, что, по его мнению, Россия или несет прямую ответственность, или кто-то, «кто симпатизирует и пытается посеять страх».

- Вывод сделают следователи, но я думаю, что эти две версии имеют наибольший смысл, - сказал он.

Ранее в пятницу МИД Украины сообщил, что после теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты.

В свертках были глаза животных, а сами свертки были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

Позже стало известно, что посольство Украины в Мадриде, куда в среду отправили «почтовую бомбу», получило пакет со следами крови .