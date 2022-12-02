В Гостомеле со стены разрушенного дома срезали рисунок Бенкси – полиция задержала злоумышленников

В пятницу, 2 декабря, в Гостомеле Киевской области группа людей пыталась похитить рисунок со стены разрушенного дома, которую нарисовал известный британский художник-инкогнито Бэнкси. Виновника задержали на месте.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексе Кулеба и глава ГУ Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. По словам Небитого, сообщение о том, что неизвестные срезают картину всемирно-известного художника пришло в 11:30.

Следственно-оперативная группа сразу выехала на место, там обнаружили 8 человек, ныне установленных. Всем от 27 до 60 лет. Это жители Киева и Черкасс.

Кулеба отметил, что граффити не поврежден и находится у правоохранителей, пока продолжаются следственные действия.

«Работы Бенкси в Киевской области находятся под охраной полиции. А ведь эти изображения являются символом нашей борьбы против врага. Это истории о поддержке и солидарности всего цивилизованного мира с Украиной. Сделаем все, чтобы сохранить произведения уличного искусства как символ нашей будущей Победы», - подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», изрезанная шредером, была продана за рекордные $25,4 миллиона.