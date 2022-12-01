На Николаевщине двое мужчин избили знакомого и слили с его трактора 40 литров дизтоплива – им грозит до 10 лет тюрьмы

В Николаевском районе мужчины избили знакомого и отобрали 40 литров дизтоплива из его трактора. За совершение грабежа в условиях военного положения злоумышленникам грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

В отделение полиции №8 Николаевского районного управления поступило сообщение о том, что 28-летний житель села Лугово стал жертвой преступных действий.

От потерпевшего полицейские узнали, что, находясь на поле, к нему приехали двое знакомых. Во время выяснения отношений по давнему конфликту мужчины нанесли местному жителю телесные повреждения и, угрожая насилием, завладели 40 литрами дизельного топлива из трактора заявителя.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили причастных к совершению преступления. Злоумышленниками оказались молодые люди 26-ти и 23-х лет. Следователи задержали их в порядке статьи 208 УПК Украины.

За совершенное преступление обеим фигурантам полицейские объявили о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабёж, совершенный в условиях военного положения»). Решается вопрос об избрании мер.

В полиции напомнили, что лиц, совершающих преступления в условиях военного времени, ожидает усиленная ответственность и более суровое наказание.