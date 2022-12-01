Привез волонтер как сувенир из Николаевской области: В СМИ рассказали детали взрыва гранаты в Одессе

Боеприпасы, сдетонированные 2 декабря в Одессе на Прохоровской, привез волонтер из Николаевской области «в качестве сувениров».

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на собственные источники в полиции.

В результате детонирования у полицейской диагностировали травматическую ампутацию глаза, трое сотрудников получили переломы и минно-взрывные травмы. Трое гражданских получили ранения осколками, рваные раны. У одного случился перелом.

В полиции открыли уголовное производство в отношении мужчины, перевозившего взрывоопасные предметы по статье 263 УК Украины.

Патрульные полицейские остановили автомобиль на улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв . В результате взрыва пострадали двое гражданских граждан и пятеро полицейских. Всех их госпитализировали.